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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Ασπρόπυργο

Επίθεση με πέτρες στις πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στον Ασπρόπυργο
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 8/6 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε σκουπίδια και ξερά χόρτα στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με το «Emergency Alert», το συμβάν είναι πέριξ του καταυλισμού, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δέχονται επίθεση με πέτρες.

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Παράλληλα, έτερο συμβάν εξελίσσεται και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη.

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