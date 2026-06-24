Πιερρακάκης για τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη: “Πάνω από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση να μειώνεται”

Στην παρουσίαση των διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου 3869/2010 προχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε πως η κυβερνητική ρύθμιση δεν περιορίζεται στο πλαίσιο που θέτει η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων αλλά έρχεται να νομοθετήσει την «καθολική εφαρμογή» ενός μηχανισμού που δίνει λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία».

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«Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης εξηγώντας πως περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα τη δόση τους «να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα. Πραγματική ανάσα για κάθε νοικοκυριό και μεγαλύτερη Δικαιοσύνη στην πράξη».

Πέραν αυτών, ο ίδιος σημείωσε ότι «Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης» ενώ πρόσθεσε «Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τη διάρκεια της. Αυτό σημαίνει μικρότερη δόση – ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη». Σύμφωνα με τον Υπουργό το συνολικό κόστος της ρύθμισης ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

«Το βάρος αυτό δεν μετακυλίεται μονομερώς στους φορολογούμενους. Θα το επωμιστούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά» ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε παράλληλα και την στάση της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «ακούσαμε πολύ θόρυβο από την αντιπολίτευση. Εύκολες καταγγελίες, μεγάλες δηλώσεις» για να προσθέσει: «Υπάρχει όμως μια ειρωνεία. Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση»

«Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα. Μιλούσαν θολά για αποκατάσταση. Εμείς φέρνουμε αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Και αυτό είναι που τελικά κρίνει μια κυβέρνηση: Ποιος μπορεί να παίρνει σύνθετα, χρονίζοντα προβλήματα και να τα μετατρέπει σε καθαρές, σταθερές και εφαρμόσιμες λύσεις», συνέχισε.

Ο υπουργός είπε ότι: «Το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κληρονομιές της κρίσης. Και όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για έναν επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του, για έναν πολίτη που δεν ζητά προνόμια αλλά μια δίκαιη δεύτερη ευκαιρία.

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Επεσήμανε ότι «το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 2024, με την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 121,4%».

Στη συνέχεια επεσήμανε τέσσερα στοιχεία:

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• Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 2024, με την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 121,4 % .

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου δανείων το 2019, σήμερα βρίσκονται κάτω από το 3%, δηλαδή σε επίπεδα συγκρίσιμα πλέον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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• Μέσω του εξωδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις, ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε σύγκριση με το 2022 οι επιδόσεις του εξωδικαστικού έχουν αυξηθεί κατά 700%.

• Ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη-εξυπηρετούμενου (179,2 δις ευρώ και 72,6 δις ευρώ αντίστοιχα).

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Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «με το νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίζουμε, ενισχύουμε αποφασιστικά όλα τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Μειώνουμε το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πρόσβαση σε περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας. Θεσπίζουμε δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις. Αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ».

«Παράλληλα, ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ο εξωδικαστικός δίνει πλέον στον δανειολήπτη μια καθαρή και ρεαλιστική επιλογή: Μπορεί να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, ρευστοποιώντας τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, ώστε να επιτύχει μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται ουσιαστικά οι πιθανότητες να διατηρήσει το σπίτι του και να καταστήσει τη ρύθμισή του πραγματικά βιώσιμη», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του είπε ότι υπάρχει επίπτωση στο κόστος των καυσίμων, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα μιας οικογένειας στο τέλος του μήνα.

«Γι’ αυτό οφείλουμε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και στοχευμένα, ώστε η πρόοδος της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία», τόνισε.

«Σε αυτή τη λογική θεσπίζουμε την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, μια παρέμβαση που αφορά περίπου 975.000 οικογένειες και περισσότερους από 3,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ενισχύουμε περαιτέρω τη στήριξη προς τους συνταξιούχους, αυξάνοντας τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση από 250 σε 300 ευρώ και διευρύνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε περίπου το 85% των συνταξιούχων να λαμβάνει πλέον αυτή τη στήριξη», είπε ο υπουργός.

Για το στεγαστικό είπε ότι «για χιλιάδες νέους και οικογένειες, το ενοίκιο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα βάρη της καθημερινότητας. Γι’ αυτό διευρύνουμε σημαντικά τα κριτήρια επιστροφής ενός ενοικίου κάθε χρόνο, επεκτείνοντας την κάλυψη του μέτρου σε περίπου 887.000 νοικοκυριά».

«Παράλληλα, λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και κρατούν όρθιο τον δημόσιο μηχανισμό σε κάθε γωνιά της χώρας.», πρόσθεσε.

Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

«Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αλλάζει σταδιακά παραγωγικό μοντέλο», συνέχισε και τόνισε ότι «το 2019 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ.Σήμερα βρίσκονται κοντά στο 17%. Οι εξαγωγές, από περίπου 20% του ΑΕΠ, έχουν φτάσει κοντά στο 42%».

«Με το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων, με στόχο να προσελκύσουμε στην Αθήνα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές και υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Αυτό που προσφέρουμε είναι νομική βεβαιότητα, σταθερότητα και καθαροί κανόνες.», σημείωσε ο υπουργός.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι τα ξένα funds και οι μητρικές εταιρείες τους συνεχίζουν να φορολογούνται εκεί όπου είναι εγκατεστημένα, ενώ κάθε πραγματική οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα (γραφεία, υπηρεσίες, μισθοί, εταιρικά κέρδη και ΦΠΑ ) φορολογείται πλήρως εδώ», πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλώς τόπος κατανάλωσης κεφαλαίων. Θέλουμε να γίνει τόπος διαχείρισης κεφαλαίων. Τόπος λήψης αποφάσεων. Τόπος παραγωγής οικονομικής αξίας», είπε.