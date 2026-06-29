Φωτιά στην Λάρισα – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 στην Λάρισα και ειδικότερα στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κουλουρίου.
Σύμφωνα με το Onlarissa, η πυρκαγιά καίει σε ξερά χόρτα, ωστόσο δεν δεν υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης επέκτασης, καθώς στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν τέσσερις υδροφόρες, διοικητικά οχήματα και 14 άνδρες.
πηγή στην Google
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