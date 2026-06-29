Φωτιά στην Λάρισα – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 στην Λάρισα και ειδικότερα στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κουλουρίου.

Σύμφωνα με το Onlarissa, η πυρκαγιά καίει σε ξερά χόρτα, ωστόσο δεν δεν υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης επέκτασης, καθώς στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν τέσσερις υδροφόρες, διοικητικά οχήματα και 14 άνδρες.