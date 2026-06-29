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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Λάρισα – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Λάρισα – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 στην Λάρισα και ειδικότερα στην παλιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κουλουρίου.

Σύμφωνα με το Onlarissa, η πυρκαγιά καίει σε ξερά χόρτα, ωστόσο δεν δεν υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης επέκτασης, καθώς στο σημείο βρίσκονται ήδη και επιχειρούν τέσσερις υδροφόρες, διοικητικά οχήματα και 14 άνδρες.

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