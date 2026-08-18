Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν επτά εναέρια μέσα
Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κέρκυρας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026
Στις 15:44 ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.
πηγή στην Google
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