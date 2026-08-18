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Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν επτά εναέρια μέσα

Επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Φωτιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν επτά εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:01

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Στις 15:44 ήχησε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

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