Βέροια: Από πνιγμό ο θάνατος της 18χρονης στους καταρράκτες Δερματά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νάουσα Ημαθίας.

Όπως έγινε γνωστό, από την εξέταση δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της.

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Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, όταν η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 18ά της γενέθλια, βρισκόταν στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας, μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δύο νεαροί φαίνεται πως επισκέφθηκαν το σημείο που είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής για να κάνουν μπάνιο, ενώ φέρεται να έβγαζαν και φωτογραφίες.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι εντόπισαν την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσε ο 17χρονος και εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο ως προς το φωτογραφικό υλικό, προκειμένου να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της κοπέλας στα νερά.