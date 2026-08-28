Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Γόρτυνα Ηρακλείου
Επιχειρούν 30 πυροσβέστες
Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026
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