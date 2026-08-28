Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Γόρτυνα Ηρακλείου

Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 28, 2026

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.