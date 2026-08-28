Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Γόρτυνα Ηρακλείου

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Γόρτυνα Ηρακλείου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:51

Υπό μερικό έλεγχο μέσα σε 30 λεπτά τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ