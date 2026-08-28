Μεταμόρφωση: Συνελήφθησαν δύο άτομα που “άδειαζαν” καταστήματα τεχνολογίας

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. ανέκοψε τη δράση -2- ατόμων που διέπρατταν κλοπές ηλεκτρονικών προϊόντων από καταστήματα τεχνολογίας σε περιοχές της Αττικής.

Οι δύο δράστες, ηλικίας 46 και 38 ετών, συνελήφθησαν εντός καταστήματος τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, απογευματινές ώρες της 25-8-2026 και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών ηλεκτρονικών προϊόντων από καταστήματα τεχνολογίας σε περιοχές της Αττικής και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν οι -2- κατηγορούμενοι, απογευματινές ώρες της 25-8-2026 σε κατάστημα τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, η οποία χρονολογείται από τον περασμένο Απρίλιο.

Λίγο νωρίτερα, είχαν επιχειρήσει να αφαιρέσουν ηλεκτρονικά προϊόντα από το εν λόγω κατάστημα τεχνολογίας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη, ώστε τα κλεμμένα είδη εντός αυτής να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι δράστες εντόπιζαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και εισέρχονταν σε αυτά κατά την ώρα της λειτουργίας τους.

Στη συνέχεια, προσποιούμενοι τους πελάτες, τοποθετούσαν προϊόντα των καταστημάτων εντός της ειδικά διαμορφωμένης σακούλας.

Κατόπιν, αποχωρούσαν από τα καταστήματα με τα κλεμμένα είδη χωρίς να ενεργοποιηθούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα.

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Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός πως διέπραξαν -4- κλοπές από το ίδιο κατάστημα.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις κλοπών, με τις -3- εξ’ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια ημέρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις -9.000- ευρώ.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.