Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε σπίτι

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας, η οποία έχει κατασβεσθεί, επί της οδού Μακεδονίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45

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Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.