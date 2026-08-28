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Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε σπίτι

Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε σπίτι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:51

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας, η οποία έχει κατασβεσθεί, επί της οδού Μακεδονίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45

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Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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