Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς σε Αθήνα και Καλαμάτα – Ερευνάται 60χρονος για άλλες τέσσερις φωτιές

Στη σύλληψη δύο ανδρών για διαφορετικές υποθέσεις απόπειρας εμπρησμού και εμπρησμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα προχώρησαν τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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Σύλληψη 36χρονου στον Βοτανικό Κήπο

Στην Αθήνα, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγαν έναν 36χρονο υπήκοο Μπανγκλαντές, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών.

Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού στον Βοτανικό Κήπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στην κατοχή του βρέθηκε σακούλα με χαρτιά, στα οποία φέρεται να είχε βάλει φωτιά. Δεν πρόλαβε, ωστόσο, να τα πετάξει στη δασική βλάστηση και να προκαλέσει την ανάφλεξή της.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Ερευνάται για έξι φωτιές ο 60χρονος στην Καλαμάτα

Στη δεύτερη υπόθεση, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έναν 60χρονο ημεδαπό για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς σε ξηρά χόρτα, μέσα σε οικοπεδικό χώρο στην Καλαμάτα.

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Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 της Τετάρτης 26 Αυγούστου και η δεύτερη στις 14:45 της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Παράλληλα, ο 60χρονος ελέγχεται για τη φερόμενη εμπλοκή του σε τέσσερις ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί νωρίτερα σε κοντινή απόσταση και με παρόμοιο τρόπο δράσης.

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Ο άνδρας κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

318 συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 1,2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 27 Αυγούστου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 318 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για αδικήματα που σχετίζονται με πυρκαγιές.

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Από αυτές, οι 281 συλλήψεις, ποσοστό 88,36%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 37, ποσοστό 11,64%, αφορούν πράξεις από πρόθεση.

Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 745 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.227.362,30 ευρώ.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ακόμη και από αμέλεια.