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ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Φωτιά στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Επί τόπου και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πέραμα: Φωτιά στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:43

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Περάματος.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή σήμερα Δευτέρα 20/7 είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

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