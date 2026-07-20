Πέραμα: Φωτιά στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Επί τόπου και ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραμα Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Περάματος.
Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή σήμερα Δευτέρα 20/7 είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
πηγή στην Google
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