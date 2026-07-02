Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: Συνελήφθη 43χρονος που έκανε εργασίες με θεριζοαλωνιστική μηχανή

Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος, για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του δήμου Λοκρών Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Έπειτα από την προανάκριση και στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη άνδρας, ηλικίας 43 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Φθιώτιδας, σε συνεργασία με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν άμεσα στην περιοχή και πραγματοποίησαν συντονισμένες ανακριτικές ενέργειες, προχώρησαν στην άμεση εξιχνίαση των αιτίων της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς, η οποία όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 604.851,37 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 136 (91,28%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,72%) από πρόθεση.

Όπως υπογραμμίζεται από την πυροσβεστική, η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», τονίζει η πυροσβεστική.