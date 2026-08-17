Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 12:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

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Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τρίτη 18/08 υπάρχει υψηλός κίνδυνος σε: