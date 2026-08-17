Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής
Επιχειρούν 41 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 12:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τρίτη 18/08 υπάρχει υψηλός κίνδυνος σε:
- Αττική
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Φωκίδα
- Φθιώτιδα
- Μαγνησία
- Αχαΐα
- Ηλεία
- Έβρο
πηγή στην Google
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