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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής

Επιχειρούν 41 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:23

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 12:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

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Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.

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Φωτογραφία

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Τρίτη 18/08 υπάρχει υψηλός κίνδυνος σε:

  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Φωκίδα
  • Φθιώτιδα
  • Μαγνησία
  • Αχαΐα
  • Ηλεία
  • Έβρο
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