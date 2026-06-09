Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Οι πρώτες εικόνες από την πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Φίλυρο και Πεύκα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν και δύο αεροσκάφη και ελικόπτερο. Παράλληλα, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες – τουλάχιστον προς το παρόν, ωστόσο εστάλη μήνυμα μέσω του 112.