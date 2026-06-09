Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Οι πρώτες εικόνες από την πυρκαγιά
Ήχησε το 112
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φίλυρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Φίλυρο και Πεύκα, ενώ στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην επιχείρηση συνδράμουν και δύο αεροσκάφη και ελικόπτερο. Παράλληλα, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες – τουλάχιστον προς το παρόν, ωστόσο εστάλη μήνυμα μέσω του 112.
πηγή στην Google
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