ΠΑΟΚ – Μπραν: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» για τη μάχη του Conference League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (20/8), στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs του Conference League.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, που είναι προγραμματισμένη για τις 20:45, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την αρχική ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά».

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Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά την αναμέτρηση με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια.

Στην αρχική ενδεκάδα βρίσκονται επίσης οι Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Καμαρά, Τάισον και Μύθου.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Καμαρά, Τάισον, Μύθου. Screenshot / Πηγή: Flashscore

Η αναμέτρηση αποτελεί την πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων για μια θέση στη League Phase του Conference League, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.