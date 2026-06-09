Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026
Από εκεί και πέρα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις