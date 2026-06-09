Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026

Από εκεί και πέρα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.