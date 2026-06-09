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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 16:08

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τρίτης 9/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Από εκεί και πέρα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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