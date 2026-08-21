Νίκαια: 43χρονος πιάστηκε “στα πράσα” να κλέβει σπίτι

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες της 20-8-2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Νίκαιας, 43χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφορικά με εν εξελίξει διάρρηξη σε οικία στην περιοχή της Νίκαιας.

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Άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου εντόπισαν τον 43χρονο δράστη να κρατάει τηλεόραση και αντικείμενα που μόλις είχε αφαιρέσει από την οικία, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η τηλεόραση καθώς και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της οικίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.