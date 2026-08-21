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ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Θαλαμηγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση

Λευκάδα: Θαλαμηγός συγκρούστηκε με ιστιοφόρο – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Σύγκρουση θαλαμηγού με ιστιοφόρο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Νικιάνας, ανατολικά της Λευκάδας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

   Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη θαλαμηγό, με σημαία Ιταλίας, επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο, με σημαία ΗΠΑ, βρίσκονταν τρεις αλλοδαποί.

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   Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή.

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