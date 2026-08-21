Τροχαίο έξω από τη Λάρισα: Άμορφη μάζα σιδερικών ΙΧ μετά τη σύγκρουση με φορτηγό (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων, με ΙΧ να συγκρούεται πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, από τη σύγκρουση το ΙΧ μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, με τους δύο οδηγούς να είναι καλά στην υγεία τους.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο.