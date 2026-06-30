Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για το περιστατικό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με μία γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο κτιρίου το πρωί της Τρίτης 30/6.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο του κτιρίου που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο και εμπορικό κέντρο, στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη.

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Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για να συνδράμουν στην ανάσυρση του πτώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα στην άτυχη γυναίκα βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι και για τον λόγο αυτό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, ανάμεσα στα οποία και αυτό της ανθρωποκτονίας.

Όπως μεταδίδει ThessPost.gr, η σορός φέρεται να ανήκει σε μια τρανς γυναίκα, νεαρής ηλικίας και φέρεται να ήταν στον φωταγωγό από εχθές.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα έπεσε στο κενό από τον όγδοο όροφο του κτιρίου, ενώ η περιοχή αμέσως αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Περισσότερα φως στην τραγική υπόθεση θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, που θα αποσαφηνίσει τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.