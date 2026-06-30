Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 39χρονος μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο κτιρίου

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου ένας 39χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 07:15 το πρωί σε κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Αγνώστου Στρατιώτου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες, ο 39χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

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Στο σημείο έσπευσε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο ακαριαίος θάνατός του.

Tην προανάκριση και τις έρευνες για το φρικτό περιστατικό, προκειμένου να χυθεί φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πτώση, έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.