Ηράκλειο: Κατασχέθηκαν άνω των 4,5 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Στην κατάσχεση άνω των 4,5 κιλών κάνναβης και κοκαΐνης στο Ηράκλειο προχώρησαν οι Αρχές του Λιμενικού Σώματος.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Δευτέρας 30/6 στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου προέβησαν στη σύλληψη τριών (03) ημεδαπών, ηλικίας 24, 24 και 30 ετών, για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών» και «Περί όπλων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, κατελήφθη επ’ αυτοφώρω, 24χρονος ημεδαπός μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου στο λιμένα Ηρακλείου, να μεταφέρει ταξιδιωτικό σάκο ο οποίος περιείχε οκτώ (08) νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων κιλών και πεντακοσίων σαράντα πέντε γραμμαρίων (4.545γρ.). Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο ανωτέρω διενήργησε τη μεταφορά έναντι αμοιβής, για λογαριασμό των έτερων δύο ημεδαπών, οι οποίοι εντοπίστηκαν πλησίον του λιμένα Ηρακλείου και συνελήφθησαν.

Σε κατ’ οίκον έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσία δικαστικής λειτουργού, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΣΤΟΡΜ» και στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) της οικείας Λιμενικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην οικία του δεύτερου 24χρονου ημεδαπού:

Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, μικτού βάρους δύο γραμμαρίων (02γρ.),

Μια (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους δώδεκα γραμμαρίων (12γρ.),

Δύο (02) αεροβόλα πιστόλια μετά αμπουλών και βολίδων,

Δύο (02) μαχαίρια,

Μια (01) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

Μια (01) ζυγαριά ακριβείας, καθώς και

Το χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240€).

Επιπλέον, στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο (02) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 14γρ. και 4γρ. αντίστοιχα, καθώς και

Πέντε (05) κενές νάιλον συσκευασίες, πανομοιότυπες με εκείνες που κατασχέθηκαν εις χείρας του πρώτου συλληφθέντα, με υπολείμματα κάνναβης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν όλες οι ανωτέρω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να αποσταλούν στη Μονάδα Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρεις (03) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.