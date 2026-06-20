Channel 12: Νετανιάχου και Κατζ διέταξαν τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματήσουν τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να παύσει τον πυρός στο νότιο Λίβανο, χωρίς να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές.

Η απόφασή τους ελήφθη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε. Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 4.057 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 12.121, κυρίως στο νότιο Λίβανο.

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Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα βόρεια σύνορά του», αναφέρει «ανώτερος αξιωματούχος» σε ανακοίνωση που απέστειλε στους δημοσιογράφους το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο «αξιωματούχος» λέει ότι ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση της Χεζμπολάχ και να δράσουν για την άρση των απειλών κατά των δυνάμεών μας».

«Σε απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ τις τελευταίες δύο ημέρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν 300 τρομοκρατικούς στόχους και εξουδετέρωσαν περίπου 100 τρομοκράτες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο «αξιωματούχος» προειδοποιεί ότι «αν η Χεζμπολάχ μας επιτεθεί ξανά, θα την χτυπήσουμε ξανά δυναμικά».