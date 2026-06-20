Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Μουστάφα Φαλ

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 ο Μουστάφα Φαλ, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Γάλλος σέντερ που από το καλοκαίρι του 2021 άνηκε στον Ολυμπιακό αποχωρεί από την ομάδα κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους… Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου.