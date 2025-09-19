Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) σε υπαίθριο χώρο στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο και καίγονται παλέτες και ξυλεία μεταξύ των οδών Δικελείας και Τατοΐου.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Τατοίου από την συμβολή με την οδό Κύμης μέχρι την συμβολή με την οδό Δεκελείας.