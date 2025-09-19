iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο

Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:54

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (19/09) σε υπαίθριο χώρο στις Αχαρνές.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο και καίγονται παλέτες και ξυλεία μεταξύ των οδών Δικελείας και Τατοΐου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Τατοίου από την συμβολή με την οδό Κύμης μέχρι την συμβολή με την οδό Δεκελείας.

