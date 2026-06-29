Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας: Συνεχείς αναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς – Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Τη δική τους μάχη με την φωτιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλείας δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την Δευτέρα 29/6.

Στο σημείο, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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Παράλληλα, συνεχείς, λόγω των ανέμων, είναι οι αναζωπυρώσεις της φωτιάς που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλεία, όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ιωάννης Λέντζας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η φωτιά έχει κάψει μέχρι τώρα εκτάσεις με θερμοκήπια και δενδροκαλλιέργειες, ενώ, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια».

Επίσης, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», «κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Βάρδας, αλλά υπάρχει ετοιμότητα, ώστε αν απαιτηθεί, να εφαρμοστούν προληπτικά έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

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