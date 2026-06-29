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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR)

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR)
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1131/2026), μετατίθεται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (Δήλωση GIR) για οικονομικά έτη που λήγουν έως και την 31η Μαρτίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η απόφαση ελήφθη προς διευκόλυνση των υπόχρεων, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου.

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Έως την ίδια ημερομηνία, οι υπόχρεες οντότητες – μέλη ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, μπορούν να υποβάλουν και τη σχετική γνωστοποίηση.

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