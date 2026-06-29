Φωτιά στην Βάρδα Ηλείας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.