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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βάρδα Ηλείας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Βάρδα Ηλείας – Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:07

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6 καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

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