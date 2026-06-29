Γαλλία: Τραγωδία με δίδυμα βρέφη που βρέθηκαν νεκρά σε συνθήκες καύσωνα – Συνελήφθησαν οι γονείς

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη μικρή πόλη Μπεβράζ, κοντά στη Βαλανσιέν της Γαλλίας, όπου δύο δίδυμα κορίτσια, μόλις 15 μηνών, εντοπίστηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο RTL, ως πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται η σοβαρή αφυδάτωση, την ώρα που η δυτική Ευρώπη πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα.

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Τα άτυχα βρέφη εντόπισαν οι γονείς τους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes de déshydratation dans leur lit près de Valenciennes. Leurs parents les ont découvertes. Les secours ont pris en charge quatre autres enfants du couple, eux aussi déshydratés. Le couple a été placé en garde à vue. pic.twitter.com/0mWuMSqMbk— M6 Info (@m6info) June 29, 2026

Κατά την άφιξη των διασωστών στο σπίτι της οικογένειας, διαπιστώθηκε ότι και τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού (ηλικίας 3 έως 6 ετών) παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα αφυδάτωσης.

Μάλιστα, ένα εξ αυτών χρειάστηκε να διακομιστεί εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κατάσταση της υγείας των επιζώντων παιδιών έχει πλέον σταθεροποιηθεί και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Υπό κράτηση οι γονείς – Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες διαβίωσης

Μετά το μακάβριο εύρημα, οι γονείς συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση, με τις αρχές να διεξάγουν εξονυχιστική έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο RTL, η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην περιοχή τους τελευταίους δύο μήνες και διατηρούσε ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ.

Η νεκροψία θα δείξει αν ευθύνεται η ακραία ζέστη

Απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου.

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Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι ιστολογικές και μακροσκοπικές εξετάσεις θα επικεντρωθούν στο ενδεχόμενο η αφυδάτωση να προκλήθηκε από τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που είχαν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του δωματίου των παιδιών.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία συνέπεσε με το κορύφωμα ενός σφοδρού κύματος καύσωνα που πλήττει τον γαλλικό Βορρά.

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Το περασμένο Σαββατοκύριακο η περιοχή βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη έχει ήδη αγγίξει τους 1.300 νεκρούς.