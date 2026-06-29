Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1: Με buzzer beater του Μαρτινέλι προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026

Η Βραζιλία με γκολ του Γκάμπριελ Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις του αγώνα επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας και πήρε την πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ 2026.

Στην ανούσια κατοχή 80-20 της Βραζιλίας στο πρώτο 20λεπτο, οι Ιάπωνες περίμεναν τη στιγμή τους. Και αυτή ήλθε στο 29΄ με τον Σάνο να κάνει το κλέψιμο στο κέντρο, να οδηγεί τη μπάλα και με σουτ έξω από την περιοχή να τη στέλνει στα δίχτυα του Άλισον. Ένα από τα πλέον «προσωπικά» γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής και παράλληλα το πρώτο με την εθνική για τον 25χρονο μέσο της Μάιντς.

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Το δεκάλεπτο 50-60 η Βραζιλία έπαιξε σαν… πραγματική «Σελεσάο» αναγκάζοντας τους αντιπάλους της να ζήσουν «εφιαλτικές» στιγμές. Στο 53΄ από κεφαλιά του Γκιμαράες οι αμυντικοί και ο Σουζούκι απομάκρυναν πάνω στη γραμμή.

Στο 56΄ από σέντρα του Γκάμπριελ, ο Κασεμίρο με κεφαλιά ισοφάρισε, ενώ στο 58΄ με απίθανη ατομική ενέργεια ο Βινίσιους μπήκε στη περιοχή και πλάσαρε, όμως ο Σουζούκι βρήκε τη μπάλα ελάχιστα, όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο δοκάρι. Μετά, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και όσο κυλούσε ο χρόνος, οι δυο ομάδες συμβιβάζονταν με την ιδέα της παράταση, άρα δεν έπαιρναν ρίσκα.

Όμως στην τελευταία φάση του αγώνα (90+5΄) ο Τανάκα έκανε ένα πολύ «φτηνό» λάθος από την περιοχή, ο Γκιμαράες πέρασε την ασίστ στον Μαρτινέλι και ο άσος της Άρσεναλ πλάσαρε ψύχραιμα και έστειλε τη Βραζιλία στους «16»

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Καρλο Αντσελότι): Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο (90+2΄ Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90+7΄ Ντανίλο Σάντος), Πακετά (46΄ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66΄ Μαρτινέλι), Ράγιαν

ΙΑΠΩΝΙΑ (Μοριγιάσου Χατζίμε): Ζάιον Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ίτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66΄ Σουγκαουάρα), Μαέντα (90+7΄ Ογκάουα), Νακαμούρα (Γιουνοσούκε Σουζούκι), Γ. Ίτο, Καμάντα (78΄ Τανάκα), Σάνο, Ουέντα