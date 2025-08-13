Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην Πάτρα

Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό σε χωράφι στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νωρίς το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη (13/08) ο νεαρός άνδρας από την Πάτρα συνελήφθη, διότι όπως διαπιστώθηκε, ξεκίνησε φωτιά σε χωράφι λίγο μετά την απομάκρυνση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐα που βρισκόντουσαν στο σημείο.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.