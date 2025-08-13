Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην Πάτρα
Ξεκίνησε φωτιά σε χωράφι λίγο μετά την απομάκρυνση του
Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό σε χωράφι στην Πάτρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, νωρίς το απόγευμα σήμερα, Τετάρτη (13/08) ο νεαρός άνδρας από την Πάτρα συνελήφθη, διότι όπως διαπιστώθηκε, ξεκίνησε φωτιά σε χωράφι λίγο μετά την απομάκρυνση του.
Ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐα που βρισκόντουσαν στο σημείο.
Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις