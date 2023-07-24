Αντιμέτωποι με δύο μεγάλες αναζωπυρώσεις στην Άνω Περίθεια και στον Άγιο Γεώργιο Κασσιόπης είναι οι πυροσβέστες από νωρίς το απόγευμα στην Κέρκυρα.

Μαζί με τους πυροσβέστες μάχη με τις φλόγες δίνουν οι άνδρες της πολιτικής προστασίας του δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, κάτοικοι και εθελοντές.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες όλη τη νύχτα είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καεί κανένα σπίτι. Στο έργο της κατάσβεσης καθοριστική συμβολή έχουν τα εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν ένα ελικόπτερο Αυγούστα Μπελ, δύο πυροσβεστικά ουκρανικά αεροπλάνα και δύο αεροπλάνα τύπου PZL.

Από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους καπνούς αντιμετώπισε αναπνευστικό πρόβλημα ο περιφερειακός διοικητής Ιονίων νήσων Νίκος Κολοβός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Οι κυριότερες αναζωπυρώσεις από τη φωτιά είναι στις περιοχές Βιγγλατούρι, Περίθεια και Λαυκί χωρίς ωστόσο να απειλούν ως τώρα κατοικημένες περιοχές.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τις περιοχές της Αιγιαλείας, της Κέρκυρας και της Κάρυστου

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της νήσου Κέρκυρας και του δήμου Κάρυστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την . Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις παραπάνω περιοχές που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοί ενεργοποίησης (EMSR676, EMSR677 και EMSR678) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

