Εντοπισμός και διάσωση 39 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με περίπου 39 αλλοδαπούς, σε απόσταση 19 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

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Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Σημειώνεται ότι σήμερα τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί ακόμη τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 218 άτομα από λέμβους.

Με τη νεότερη επιχείρηση, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που διασώθηκαν στις τέσσερις επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 257 άτομα.