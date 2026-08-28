Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 12χρονος δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο

Πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ζώου και στην αδελφή του που το έβγαλε βόλτα

Ηράκλειο: 12χρονος δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 12χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε βγει για βόλτα το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, εξαιτίας των τραυμάτων που είχε υποστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του αδελφού της στο Ηράκλειο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δεσποζόμενο ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Μετά το συμβάν, η 28χρονη συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ