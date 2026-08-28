Ηράκλειο: 12χρονος δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 12χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε βγει για βόλτα το βράδυ της Πέμπτης, 27 Αυγούστου.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, εξαιτίας των τραυμάτων που είχε υποστεί.

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Σύμφωνα με το flashnews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του αδελφού της στο Ηράκλειο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δεσποζόμενο ζώο ξέφυγε από τον έλεγχό της και επιτέθηκε στον ανήλικο.

Μετά το συμβάν, η 28χρονη συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα τόσο στην ίδια όσο και στον ιδιοκτήτη του σκύλου.