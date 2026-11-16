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ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από φωτιά σε σπίτι

Η πυροσβεστική έσβησε άμεσα τις φλόγες

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από φωτιά σε σπίτι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Άμεσα κατασβέσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο σε οικία επι της οδού Σίφνου στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

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Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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