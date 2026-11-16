Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από φωτιά σε σπίτι

Άμεσα κατασβέσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο σε οικία επι της οδού Σίφνου στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

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Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.