Λάρισα – Αποκλειστικό: Αστυνομικός εργαζόταν παράνομα ως σεκιούριτι στην επιχείρηση που έγινε στόχος ληστών – Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος

Μια νέα διάσταση στην υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ληστείας σε επιχείρηση της Λάρισας αποκαλύπτουν αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, καθώς ένας από τους φύλακες που ακινητοποίησαν οι δράστες φέρεται να είναι εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος εργαζόταν παράνομα ως σεκιούριτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος αστυνομικός υπηρετεί στο Μεταγωγών Λάρισας και συνελήφθη επειδή παρείχε υπηρεσίες ιδιωτικής φύλαξης χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αστυνομικός αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, ενώ, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να έχει οποιαδήποτε σχέση με τους δράστες της απόπειρας ληστείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, φέρεται να έχει συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φύλαξης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη δική του περίπτωση.

Λάρισα: Ο αστυνομικός ήταν ένας από τους φύλακες που ακινητοποίησαν οι ληστές

Η παρουσία του αστυνομικού αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης της ένοπλης απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) σε γνωστή επιχείρηση της Λάρισας.

Οι δράστες είχαν ακινητοποιήσει δύο εργαζομένους στην ασφάλεια του χώρου, προκειμένου να προχωρήσουν στην απόπειρα ληστείας.

Όπως προκύπτει από τις νεότερες πληροφορίες, ένας από τους δύο φύλακες ήταν αστυνομικός που υπηρετεί στην υπηρεσία Μεταγωγών της Λάρισας.

Η παράλληλη απασχόλησή του ως ιδιωτικού φύλακα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, οδήγησε στη σύλληψή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της απασχόλησής του και τον ακριβή ρόλο του στην υπόθεση.

Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν συνδέουν τον αστυνομικό με την εγκληματική ομάδα που επιχείρησε τη ληστεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες για σύλληψη και του ιδιοκτήτη της εταιρείας φύλαξης

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, στο πλαίσιο της υπόθεσης φέρεται να συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που είχε αναλάβει τη φύλαξη της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως οι λόγοι της φερόμενης σύλληψής του ή αν του έχουν αποδοθεί συγκεκριμένες κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα νέο σκέλος στην έρευνα, το οποίο αφορά τις συνθήκες παροχής των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας στον χώρο.

Το χρονικό της ένοπλης απόπειρας ληστείας

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε νωρίτερα το DEBATER για την ένοπλη απόπειρα ληστείας στη Λάρισα, ομάδα ενόπλων εισέβαλε τα ξημερώματα της Κυριακής σε επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες ακινητοποίησαν τους φύλακες και επιχείρησαν να προχωρήσουν στην αφαίρεση χρημάτων από ΑΤΜ.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, ενώ ακολούθησε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε καμένο όχημα στην περιοχή του Δαμασίου, το οποίο εξετάζεται ως προς τη σύνδεσή του με την απόπειρα ληστείας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός παρείχε υπηρεσίες φύλαξης στην επιχείρηση.