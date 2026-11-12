Λάρισα: Καταδίωξη 22χρονου με μηχανή – Πήγε ανάποδα σε μονόδρομους για να αποφύγει τον έλεγχο



Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) στη Λάρισα, όταν ένας 22χρονος αλλοδαπός επιχείρησε να ξεφύγει από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, ο νεαρός οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ κινήθηκε επικίνδυνα, ακόμη και αντίθετα σε μονόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

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Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο 22χρονος πέταξε στο έδαφος μία νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 2,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.