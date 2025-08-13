Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκε το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η φωτιά στη δυτική Αχαΐα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, οδήγησε στην εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Φωκιώνα Ζαΐμη, οι φλόγες πλησίασαν την περιοχή και έτσι δόθηκε εντολή οι υπάλληλοι της Περιφέρειας να εγκαταλείψουν το κτίριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη, στην Αχαΐα είναι βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Συχαινά, αλλά πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επίσης, όπως είπε, παραμένουν σε εξέλιξη τα μέτωπα στην Κάτω Αχαΐα και την ΒΙΠΕ Πατρών.

«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ από την πλευρά του ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».

Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».

Σχετικά με το πύρινο μέτωπο στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια.