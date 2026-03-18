Αχαΐα: Σοβαρή καταγγελία από καθηγητή για bullying από μαθητές – “Φοβάμαι για την ζωή μου, αναγκάστηκα να παραιτηθώ”

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε καθηγητής από την Αχαΐα με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεχόταν bullying από τους μαθητές του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο καθηγητής Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος μίλησε στο STAR για φαινόμενα εκφοβισμού και βίας που συνάντησε στο σχολείο που εργαζόταν και τον οδήγησαν στην παραίτηση.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια καθημερινότητα γεμάτη ανασφάλεια και φόβο, αναφέροντας περιστατικά επιθέσεων από μαθητές, ρίψη αντικειμένων αλλά και απειλές προς το πρόσωπο του.

Όπως σημειώνει, στις 25 Οκτωβρίου 2024 υπέβαλε επίσημη αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα . «Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στον προαύλιο χώρο δεχόταν ακόμη και πέτρες.

Καμία ανταπόκριση

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, ο καθηγητής τονίζει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τα αρμόδια όργανα. Αντί, όπως αναφέρει, να εξεταστούν οι καταγγελίες, υποβλήθηκαν αναφορές εις βάρος του από γονείς, ενώ η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε για πρόκληση προβλημάτων στο σχολείο.

«Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», τονίζει.

Ο καθηγητής χαρακτηρίζει τις εφημερίες του ως «μεροκάματο τρόμου», επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά παραβατικότητας ήταν σχεδόν καθημερινά, από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης.

«Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», αναφέρει, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση των περιστατικών.

Ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του. «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά», υπογραμμίζει.