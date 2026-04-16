Αχαΐα: Συνελήφθη ένα άτομο για τη φωτιά στα Σελινιάτικα

Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 16/4 στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Patrapress.gr η σύλληψη έγινε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, με τον άνδρα να θεωρείται υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης 16/04/2026, έκαιγε υπολείμματα καλλιέργειας, χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να «ξεφύγει» η φωτιά.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα με 12 άτομα, καθώς επίσης και μία υδροφόρα του Δήμου Αιγιαλείας. Επί ποδος και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.