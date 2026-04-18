Τραμπ: “Η εκεχειρία με το Ιράν μπορεί να λήξει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Τετάρτη”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».

Επιχείρηση που δεν έχει τελειώσει

Οι συνομιλίες συνεχίζονται, υπό την αιγίδα του Πακιστάν, για τη διοργάνωση μιας δεύτερης συνόδου διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά την πρώτη στο Ισλαμαμπάντ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το Ιράν απαιτούσε εκεχειρία στον Λίβανο ως προϋπόθεση για αυτόν τον δεύτερο κύκλο.

Είναι εντούτοις η πρώτη φορά από την έναρξη των ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, που τα όπλα σιγούν σε όλα τα μέτωπα του πολέμου.

Πολλοί εκτοπισμένοι επωφελήθηκαν από την εκεχειρία για να επιστρέψουν στις εστίες τους, στον νότο της χώρας, ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, η “επιχείρηση” κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει και οι Λιβανέζοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν ξανά τις περιοχές αυτές “εάν ξαναρχίσουν οι μάχες”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβλεψε επίσης ότι η διάλυση της Χεζμπολάχ “δεν θα επιτευχθεί αύριο”. Την Πέμπτη, είχε προειδοποιήσει ότι ο στρατός του θα παρέμενε στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε μια λωρίδα γης σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα.