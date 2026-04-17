Ηλεία: Στο νοσοκομείο 2χρονο παιδάκι που ήπιε χλωρίνη – Συνελήφθη ο παππούς του που τον άρπαξε από το νοσοκομείο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλεία, με ένα 2χρονο παιδάκι να πίνει χλωρίνη στα Λεχαινά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το pelop.gr το απόγευμα της 15ης Απριλίου 2026, στα Λεχαινά, ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονού του, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται το παιδί κατάπιε χλωρίνη. Ακολούθησε άμεση μεταφορά του αρχικά στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ανησυχητική τροπή λίγες ώρες αργότερα. Όπως αναφέρεται, τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας ο άνδρας πήρε το παιδί από την παιδιατρική κλινική και αποχώρησε από το νοσοκομείο, παρά τις σαφείς οδηγίες των γιατρών ότι έπρεπε να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί είχαν επισημάνει τον κίνδυνο να εμφανίσει χημική πνευμονία, κάτι που καθιστούσε αναγκαία τη συνέχιση της νοσηλείας του.

Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ανήλικου παιδιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα το πρωί της επόμενης ημέρας στον Πύργο. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.