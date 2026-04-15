Αχαΐα: Μεθυσμένα ανήλικα αδέρφια στο Κέντρο Υγείας

Στην Κάτω Αχαΐα σημειώθηκε ακόμη ένα περιστατικό με ανήλικους σε μέθη, το οποίο προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το tempo24.gr, δύο ανήλικα αδέρφια, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα αγόρι 16 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας στην Κάτω Αχαΐα από συγγενικό τους πρόσωπο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Αστυνομία.