Τραγωδία στον Κολωνό: Νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18 Απριλίου στον Κολωνό, μετά από φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Άργους και Πλάτωνος, καθώς δύο άτομα ανασύρθηκαν νεκρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα περίπου 50 ετών, ενώ μια γυναίκα 80 ετών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Αρχικά, στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων η μία κατέληξε, έχοντας σοβαρά εγκαύματα, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε απανθρακωμένος και ένας άνδρας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν απομακρυνθεί ένοικοι και από γειτονικό διαμέρισμα της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. April 18, 2026

Αν και αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα θύματα ήταν αδέρφια, νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδέχεται να ήταν σύντροφοι. Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 04:30 το πρωί του Σαββάτου πιθανότατα από διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες από ένα διαμέρισμα στον 3ο όροφο και επεκτάθηκε και στον δεύτερο όροφο.