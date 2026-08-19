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Φωτιά στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες

Φωτιά στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:24

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 19 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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