Φωτιά στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 19 Αυγούστου σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 19 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.