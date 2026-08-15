Φωτιά στη Σκύρο: Ανεξέλεγκτο το μέτωπο – Άνεμοι έως 9 μποφόρ, έχει «ανοίξει» σε μεγάλο μήκος

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Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στη Σκύρο, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER από το νησί, η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και έχει «ανοίξει» σε μεγάλο μήκος, ενώ οι άνεμοι φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά τη δύσκολη εικόνα του μετώπου, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Νωρίτερα είχε σταλεί νέο μήνυμα του 112 για την περιοχή Πεύκο, καλώντας όσους βρίσκονταν εκεί να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα της Σκύρου.

Στη μάχη ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως την ίδια ώρα, μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει και για τη φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας.

Νέο 112 για εκκένωση της περιοχής Πεύκο

Νέα εξέλιξη στη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκύρο, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Πεύκο.

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Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο καλούνται να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το νέο μήνυμα έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στο νησί.

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Νωρίτερα στις 16:31 είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά, με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

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Η φωτιά στη Σκύρο καίει ανεξέλεγκτα δασική έκταση με τους ανέμους να φτάνουν τα εννιά μποφόρ, εχει ανοίξει σε μήκος, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – 11 εναέρια μέσα στη μάχη

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς οι δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο ενισχύθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και εθελοντές, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία των εναέριων μέσων, καθώς έχουν διατεθεί έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης.

Αρχικά είχαν κινητοποιηθεί οκτώ πυροσβέστες, εθελοντές, τρία οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Πυροσβέστες μεταβαίνουν από την Εύβοια

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση περαιτέρω ενίσχυσης των επίγειων δυνάμεων στο νησί.

Οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας στη Σκύρο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο που καίει δασική έκταση στην Ατσίτσα, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.