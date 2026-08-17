Φωτιά στη Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα σε Περιστέρια και Σελίνια – Σοβαρά τρεις από τους τραυματίες, δεκάδες καμένα σπίτια

Βελτιωμένη είναι σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου η εικόνα της φωτιά που ξέσπασε στις περιοχές Περιστέρια και Σελίνια της Σαλαμίνας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στον χώρο για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Πλέον οι έρευνες των αρχών εντείνονται για να διαπιστωθεί από που ξεκίνησε η φωτιά στη Σαλαμίνα που στέρησε τη ζωή σε δύο κατοίκους της περιοχής, καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια. Η πιθανότητα εμπρησμού δεν έχει αποκλειστεί από την πυροσβεστική ενώ, ένα σημείο στο οποίο υπήρχαν μαζεμένα σκουπίδια φαίνεται να ήταν το σημείο μηδέν απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά.

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Κάτοικος της περιοχής Περιστέρια στη Σαλαμίνα, ο Άγγελος Χατζής, χορογράφος της εθνικής λυρικής σκηνής, μίλησε στο MEGA για τον πύρινο εφιάλτη που έζησε.

Αρχικά ενημέρωσε ότι «τα περισσότερα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα και από τη φωτιά πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον τα 20 από τα περίπου 50 σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό Περιστέρια». Μάλιστα όπως είπε: «Κάηκαν τα χέρια και τα μαλλιά μου παλεύοντας με τη φωτιά».

Ακόμα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε το πρωί και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔHΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ενημέρωσε ότι «5 εγκαυματίες από τη φωτιά στη Σαλαμίνα νοσηλεύονται στο Θριάσιο, 3 είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους».

Η τελευταία ενημέρωση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, λέει ότι στο Θριάσιο παραμένουν δύο γυναίκες. Μία από αυτές φέρει εγκαύματα στο 25% του σώματός της και παραμένει στη ΜΕΘ.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στα Περιστέρια αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμη και τον προσδιορισμό του αν επρόκειτο για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ξεκινούν πλέον την καταγραφή των απωλειών και των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

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Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι

Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι δύο άνθρωποι φέρεται να είχαν βγει στον δρόμο, όμως οι φλόγες κινήθηκαν με τέτοια ταχύτητα ώστε τους πρόλαβαν πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

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Μέσα σε επτά λεπτά η φωτιά είχε εξαπλωθεί

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στα Περιστέρια στις 14:43.

Η εξέλιξή της ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, η φωτιά είχε εξαπλωθεί σημαντικά, με τις φλόγες να κινούνται προς κατοικημένες περιοχές.

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Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στη Σαλαμίνα, με τις ριπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ το νησί βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Από οικόπεδο με σκουπίδια φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης.

Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στις 14:43, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο που ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα ακριβή αίτια διερευνώνται με ιδιαίτερη προσοχή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:03, στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.