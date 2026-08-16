Σαλαμίνα: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι – Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά, μάχη με διάσπαρτες εστίες

Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στην περιοχή Περιστέρια.

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο, καθώς πλέον η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν, ωστόσο, να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες στην περιοχή των Περιστερίων, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

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Στα Σελήνια, σύμφωνα με τη νεότερη εικόνα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι στη φωτιά στη Σαλαμίνα

Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι δύο άνθρωποι φέρεται να είχαν βγει στον δρόμο, όμως οι φλόγες κινήθηκαν με τέτοια ταχύτητα ώστε τους πρόλαβαν πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Μέσα σε επτά λεπτά η φωτιά είχε εξαπλωθεί

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στα Περιστέρια στις 14:43.

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Η εξέλιξή της ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, η φωτιά είχε εξαπλωθεί σημαντικά, με τις φλόγες να κινούνται προς κατοικημένες περιοχές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στη Σαλαμίνα, με τις ριπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ το νησί βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιάς.

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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Από οικόπεδο με σκουπίδια φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης.

Κάτοικος της περιοχής, ο οποίος έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στις 14:43, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο που ήταν γεμάτο σκουπίδια.

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Τα ακριβή αίτια διερευνώνται με ιδιαίτερη προσοχή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:03, στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Χωρίς ενιαίο μέτωπο – Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες

Η εικόνα της πυρκαγιάς έχει πλέον βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις δραματικές πρώτες ώρες.

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Στα Περιστέρια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, χωρίς πλέον να υπάρχει ενιαίο πύρινο μέτωπο.

Παράλληλα, στα Σελήνια δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Στη μεγάλη επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ πραγματοποιούνται και διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.