Φωτιά στη Λήμνο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα Δευτέρα 10/06 σε ξερά χόρτα στο νησί της Λήμνου, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση μεταξύ των περιοχών Φαναράκι και Χαβούλη του Δήμου Μούδρου και μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές,

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Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, που έχουν καταφέρει να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.