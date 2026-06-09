Φωτιά στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά

Φωτιά ξέσπασε στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Τρίτης 9/6 σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν στο σημείο, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ως υπαίτιοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς.

Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75€. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο 10 Ιουνίου, ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα πρωτοδικών.