Λήμνος: 5χρονος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα από τους ισχυρούς ανέμους – Διασώθηκε από το Λιμενικό

Στη διάσωση ενός αγοριού πέντε ετών προχώρησαν οι λιμενικοί στη Λήμνο, καθώς ο ανήλικος παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, λόγω ισχυρών ανέμων.

Για το περιστατικό αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

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Στην ανάρτησή του αναφέρει:

Οι λιμενικοί μας διέσωσαν σήμερα στη Λήμνο ένα 5χρονο παιδί το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, λόγω ισχυρών ανέμων.

Οι λιμενικοί μας διέσωσαν σήμερα στη Λήμνο ένα 5χρονο παιδί το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, λόγω ισχυρών ανέμων.



Φουσκωτά στρώματα, σωσίβια-παιχνίδια, βαρκάκια και SUP μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται ή οι άνεμοι… June 29, 2026

Φουσκωτά στρώματα, σωσίβια-παιχνίδια, βαρκάκια και SUP μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται ή οι άνεμοι ενισχύονται.

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών Αρχών.

Πρόληψη και προσοχή. Ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά.

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Συνελήφθησαν οι γονείς του

Από το Λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.